El “Dibu” Martínez solo piensa en ganar y no confirma promesa de retiro si es bicampeón en el Mundial

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez dijo que “solo piensa en ganar” y no confirmó su promesa de retiro de la selección nacional si el domingo vence a España en la final y se consagra bicampeón en la Copa del Mundo.

El arquero de 33 años que ataja en el Aston Villa inglés se consagró con el seleccionado en el Mundial de Qatar en 2022, además de alzar dos veces la Copa América en 2021 y 2024.

Luego de vencer en la final a Francia en los penales, el guardameta anticipó en una entrevista con el sitio de internet de la AFA que dejaría el seleccionado en caso de ser bicampeón.

“Creo que fue en el predio de AFA, estábamos con todos los chicos (futbolistas), primero hay que ganar, solo me enfoco en ganar, no pienso más allá que ganar”, dijo Martínez en una rueda de prensa en Nueva York, cuando un periodista preguntó por su promesa.

Argentina enfrentará al seleccionado español en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey por el título del mundo, luego de dejar en el camino a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra en las semifinales.

“Yo soy un agradecido con la vida. Después quedan estos momentos de alegría, a veces uno no se da cuenta dónde está parado, y el mensaje a mis compañeros es preparar la final con alegría, es lo que va a quedar para toda la vida”, señaló Martínez.

El “Dibu” fue uno de los héroes en la consagración argentina después de 36 años en Qatar al tapar dos penales en los cuartos de final ante Países Bajos y con una atajada a Kolo Muani en el último minuto de la final con Francia.

En Estados Unidos, en la semifinal ante Inglaterra, Martínez se convirtió además en el arquero argentino con más presencias en Mundiales con 14 partidos, superando los 13 de Ubaldo Fillol y los 12 de Sergio Romero.

Sin embargo, luego de las dos vallas invictas en el inicio ante Argelia y Austria, en los últimos cinco partidos del torneo al guardameta le anotaron siete goles, con lo cual recibió algunos cuestionamientos de la prensa argentina.

“En este Mundial, gracias a Dios, pudimos meter tres goles por partido. Al final habremos jugado un partido más y nos metieron un gol menos que en el Mundial pasado. Para el domingo estoy deseando el arco en cero”, apuntó.

“No me importa el trofeo de mejor jugador, solo quiero que mis compañeros y el entrenador confíen en mí. Eso tiene más mérito que atajar diez penales y salir en la tapa del diario. Si no llega mi momento y ganamos la final, tiene el mismo color. Nunca quiero el rol protagónico”, agregó.

Martínez será titular nuevamente el domingo en la final con España en busca de una victoria que consagre bicampeón al equipo liderado por Lionel Messi y consiga la cuarta estrella para la historia de la selección de Argentina.

“Al final quiero que nos recuerden que somos trabajadores, nunca nos damos por vencidos y aunque las cosas nos cuesten, siempre salimos adelante”, finalizó Martínez.