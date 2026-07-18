Inédita sanción para una mujer que agredió a un policía en un festejo de la Selección

La Justicia santafesina tomó una decisión inédita en el marco de la causa contra una joven que golpeó a un policía durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial.

La joven de 25 años que quedó registrada golpeando a un policía durante los festejos por la victoria de la Albiceleste frente a Inglaterra fue imputada y recibió una medida judicial poco habitual en la previa de la final del Mundial.

La magistrada Andrea Cavallero dispuso que no podrá participar de celebraciones públicas relacionadas con eventos deportivos hasta el próximo lunes, una restricción que se suma a las reglas de conducta fijadas mientras continúa el proceso penal.

La resolución se tomó en una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto, a pedido del fiscal Luis Lagioia y con el consentimiento de la defensa. La imputada seguirá en libertad, aunque deberá cumplir las condiciones impuestas por la Justicia mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 21, en la zona de Belgrano entre 25 de Mayo y Marconi, donde una multitud celebraba el triunfo argentino en esa ciudad santafesina.

Según reconstruyó la fiscalía, un subinspector intentaba separar a un hombre que incitaba a otros presentes a generar disturbios cuando fue atacado de manera sorpresiva.

De acuerdo con la acusación, la joven se acercó por detrás y le aplicó un golpe de puño con la intención de impedir que el agente cumpliera con su tarea. Lagioia agregó que, segundos después, la mujer intentó agredirlo nuevamente utilizando una botella de vidrio, aunque otros policías intervinieron de inmediato y lograron detenerla antes de que concretara el ataque.

Por estos hechos, la fiscalía la imputó como presunta autora del delito de atentado agravado contra la autoridad, una figura que contempla penas más severas cuando la agresión se produce contra un funcionario en ejercicio de sus funciones. La prohibición de asistir a festejos masivos, inédita en este tipo de causas, busca evitar nuevos incidentes en un contexto de alta concentración de personas por la final del Mundial.

La fiscalía consideró que la conducta de la imputada fue “agresiva, injustificada y peligrosa” en un operativo donde los agentes intentaban evitar avalanchas y garantizar la seguridad de los presentes. El policía agredido declaró que la joven lo golpeó sin mediar discusión y que debió recibir asistencia médica por el impacto. La agresora fue identificada rápidamente gracias a las imágenes difundidas en redes sociales y cámaras de seguridad.

Con la causa en marcha y la prohibición vigente, la joven deberá esperar la resolución judicial para saber si podrá participar de futuros eventos públicos. (NA)