El director del PAMI no descartó la baja de contratos de médicos de cabecera que fueron al paro.
El director ejecutivo del Pami, Esteban Leguízamo, indicó que se realizan auditorías para controlar los pagos a prestadores y no descartó la baja de contratos de médicos de cabecera que hicieron paro.
“A lo largo del mes vamos a estar regularizando las deudas”, señaló en diálogo con el diario La Voz del Interior.
El funcionario, quien consideró que el presupuesto del Pami es “finito”, admitió deudas con algunos municipios y prestadores, pero recalcó que durante abril “se va a pagar”.
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