viernes, abril 17, 2026
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Discapacidad: Susbielles exigió “una respuesta urgente al Ministerio de Salud de la Nación”

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles se reunió con representantes de residencias que prestan cuidado y atención a personas con discapacidad en Bahía Blanca, como el Cotolengo, Don Orione e INCUDI.

El jefe comunal señaló que “desde diciembre” esas instituciones no reciben los aranceles que el gobierno nacional abonaba a través de ANDIS” y describió “su situación es insostenible”.

En ese sentido, Susbielles exigió “una urgente respuesta al Ministerio de Salud de la Nación”.

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