El Gobierno de Milei habilitó a las provincias a concesionar obras en rutas nacionales

El Gobierno nacional habilitó el traspaso “temporal” de las rutas nacionales a nueve provincias.

Entre las elegidas figuran Neuquén y Río Negro que podrán concesionar obras públicas sobre las rutas 22 y la 151.

La nueva normativa establece que, a partir de ahora, las provincias podrán licitar, adjudicar y suscribir contratos con empresas privadas o mixtas para concretar la reparación, ampliación y mantenimiento de las rutas que están dentro de su jurisdicción.

También autoriza el cobro de peajes como método para financiar las obras, pero establece principios de “razonabilidad tarifaria”.

En el decreto se hace hincapié en que las concesiones que otorguen las provincias no podrán exceder los 30 años y aclara que esta medida no significa el traspaso de titularidad de las rutas, ni la jurisdicción federal, solo “delega el ejercicio operativo de forma temporal y revocable”.