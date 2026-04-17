viernes, abril 17, 2026
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El ministro de Trabajo provincial comparó la situación del país con la de los últimos años de Menem

De La Bahía Noticias

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, comparó la situación económica del país con la que se vivió durante el gobierno de Carlos Menem.

“Si yo te tuviera que decir en los 90 en qué año estamos, te diría que estamos en el año 98”, afirmó en diálogo con Radio 10.

“Ahora estamos en un proceso de cierres y despidos, como en el año 98”, especificó y agregó que “hay un montón de empresas que están concurriendo a los tribunales comerciales, presentando su cesación de pagos y pidiendo la apertura de los concursos preventivos”.

“La crisis laboral e industrial producto de las políticas del Gobierno nacional configuran un escenario similar a lo que ya vivimos durante la década de los noventa. Ya no más suspensiones ni adelantos de vacaciones, sino cierre de fábricas y despidos”, agregó Correa.

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