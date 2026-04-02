domingo, abril 5, 2026
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El dólar sube en el mundo porque crece la preocupación por la guerra en Oriente Medio

De La Bahía 915

El dólar repuntó con fuerza el jueves luego de dos sesiones consecutivas a la baja, tras un discurso del presidente Donald Trump, que socavó las esperanzas del mercado de un rápido fin del conflicto con Irán y reavivó la demanda de activos de refugio.

Trump prometió ataques más agresivos contra Irán en las próximas dos o tres semanas, sin ofrecer un calendario concreto para abrir el estrecho de Ormuz o poner fin a una guerra que ha inquietado a los inversores y agitado los mercados.

El dólar subió incluso frente a otras divisas de refugio como el franco suizo y el yen. Ganó un 0,6% ante su par helvético, a 0,799 unidades, y un 0,5% contra la moneda japonesa, a 159,57 yenes, cerca del nivel psicológicamente importante de 160, que despierta el temor de los inversores a una intervención de las autoridades.

“En los últimos días había cierto optimismo respecto a que la guerra iba a terminar pronto y el discurso del presidente Trump a la nación de ayer minó en cierta medida esa esperanza”, dijo Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex en Nueva York.

“No dijo nada nuevo; simplemente no ofreció ningún indicio que alimentara la esperanza. Creo que este es el único factor fundamental que importa ahora mismo. Si crees que la guerra va a terminar pronto, compras riesgo. Si crees que no va a terminar pronto, lo vendes”, agregó.

El euro perdió un 0,45%, a 1,1536 dólares, mientras que la libra esterlina bajó un 0,63%, a 1,3222 dólares, tras ganancias recientes.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis divisas, subió un 0,46%, a 100,02 unidades.

Los futuros del crudo Brent subieron un 7,78%, a 109,03 dólares por barril, después de que el discurso de Trump avivó el temor a una interrupción larga del suministro. (Reuters)

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