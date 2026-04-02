El dólar sube en el mundo porque crece la preocupación por la guerra en Oriente Medio

El dólar repuntó con fuerza el jueves luego de dos sesiones consecutivas a la baja, tras un discurso del presidente Donald Trump, que socavó las esperanzas del mercado de un rápido fin del conflicto con Irán y reavivó la demanda de activos de refugio.

Trump prometió ataques más agresivos contra Irán en las próximas dos o tres semanas, sin ofrecer un calendario concreto para abrir el estrecho de Ormuz o poner fin a una guerra que ha inquietado a los inversores y agitado los mercados.

El dólar subió incluso frente a otras divisas de refugio como el franco suizo y el yen. Ganó un 0,6% ante su par helvético, a 0,799 unidades, y un 0,5% contra la moneda japonesa, a 159,57 yenes, cerca del nivel psicológicamente importante de 160, que despierta el temor de los inversores a una intervención de las autoridades.

“En los últimos días había cierto optimismo respecto a que la guerra iba a terminar pronto y el discurso del presidente Trump a la nación de ayer minó en cierta medida esa esperanza”, dijo Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex en Nueva York.

“No dijo nada nuevo; simplemente no ofreció ningún indicio que alimentara la esperanza. Creo que este es el único factor fundamental que importa ahora mismo. Si crees que la guerra va a terminar pronto, compras riesgo. Si crees que no va a terminar pronto, lo vendes”, agregó.

El euro perdió un 0,45%, a 1,1536 dólares, mientras que la libra esterlina bajó un 0,63%, a 1,3222 dólares, tras ganancias recientes.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis divisas, subió un 0,46%, a 100,02 unidades.

Los futuros del crudo Brent subieron un 7,78%, a 109,03 dólares por barril, después de que el discurso de Trump avivó el temor a una interrupción larga del suministro. (Reuters)