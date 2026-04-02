Alpine condena mensajes de odio en redes contra Colapinto tras GP de Japón

a escudería de Fórmula 1 Alpine publicó este jueves una carta abierta en la que condena “los mensajes de odio” en las redes contra su piloto argentino Franco Colapinto tras el Gran Premio de Japón disputado el pasado fin de semana.

En esa carrera, celebrada el domingo en el circuito de Suzuka, el británico Ollie Bearman sufrió un accidente luego de perder el control de su auto al tener que esquivar a Colapinto, que rodaba por delante a una velocidad sensiblemente inferior y al que algunos internautas responsabilizaron del suceso.

“Queremos, una vez más, alzar la voz contra el odio y los insultos, que no se dirigen únicamente a uno de nuestros pilotos, sino también a nuestros rivales en pista y a toda la familia de la F1”, escribió Alpine.

La escudería francesa hacía también referencia a lo ocurrido en el Gran Premio de China, el 15 de marzo, cuando fue el piloto de Haas Esteban Ocon el blanco de hostigamientos en línea por otro accidente con Colapinto.

El francés reconoció inmediatamente su responsabilidad y pidió disculpas.

En su carta, el equipo Alpine condena “los mensajes de odio dirigidos a Franco después de la carrera de Japón del fin de semana pasado, del mismo modo que los insultos y las amenazas contra Esteban Ocon tras una colisión entre ambos coches en el Gran Premio de China”.

“Los dos pilotos estaban luchando por una posición. Esteban reconoció su plena responsabilidad y pidió disculpas a Franco (…). El acoso que vino después no está en el espíritu de nuestro deporte”, añade la escudería.

“En un deporte sumamente complejo y competitivo, siempre habrá diferencias de opinión y desacuerdos, pero animamos a todos los aficionados de todos los equipos a expresarse de forma amable y respetuosa”, concluyó Alpine. (AFP)