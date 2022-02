El Federal A comenzará el 27 de Marzo y se jugará en dos zonas de 17 equipos

Este jueves por la noche y de forma virtual, los 34 dirigentes representantes de los clubes y miembros del Consejo Federal diagramaron la temporada 2022. Hubo votaciones, diferentes debates y posturas contrapuestas.

A continuación, las principales resoluciones:

ASCENSOS Y DESCENSOS

1 ascenso y 4 descensos. De existir la posibilidad de una “promoción” que otorgue una chance más de ascenso, será por resolución del Comité Ejecutivo de AFA con los torneos en disputa.

FECHA DE INICIO

27 de Marzo. Finalizará a mediados de Noviembre antes del Mundial. Habría entre 4 y 6 fechas entresemana

ZONAS

Se jugará en dos zonas de 17 equipos cada una. Las mismas quedaron de la siguiente forma:

Zona A o SUR: CAMIONEROS (Nueve de Abril), CÍRCULO DEPORTIVO (Comandante Nicanor Otamendi), CIUDAD DE BOLÍVAR (San Carlos de Bolívar), INDEPENDIENTE (Chivilcoy), LINIERS (Bahía Blanca), OLIMPO (Bahía Blanca), SANSINENA (General Cerri), VILLA MITRE (Bahía Blanca), CIPOLLETTI (Cipolletti), SOL DE MAYO (Viedma), SPORTIVO DESAMPARADOS (San Juan), SPORTIVO PEÑAROL (Chimbas), JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO (San Luis), SPORTIVO ESTUDIANTES (San Luis), FERRO CARRIL OESTE (General Pico), HURACÁN LAS HERAS (Las Heras) y DEPORTIVO ARGENTINO (Monte Maíz)

Zona B o NORTE: DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo), DOUGLAS HAIG (Pergamino), ATLÉTICO PARANÁ (Paraná), DEFENSORES (Pronunciamiento), GIMNASIA Y ESGRIMA (Concepción del Uruguay), JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychú), RACING (Córdoba), SPORTIVO BELGRANO (San Francisco), CENTRAL NORTE (Salta), GIMNASIA Y TIRO (Salta), JUVENTUD ANTONIANA (Salta), SPORTIVO ATLÉTICO CLUB (Las Parejas), UNIÓN (Sunchales), SARMIENTO (Resistencia), BOCA UNIDOS (Corrientes), SAN MARTÍN (Formosa) y CRUCERO DEL NORTE (Garupá)

FORMATO

Fase de grupos

Ambas zonas jugarán todos contra todos ida y vuelta. Total: 34 fechas, 32 partidos c/u

Los mejores 8 equipos de cada zona clasificarán a la Etapa Final. Total: 16 clubes

Los últimos 2 equipos de cada zona descenderán al Torneo Regional 2023 (Será por puntos. Sin promedios). Total: 4 clubes

Quienes no clasifiquen a los playoffs ni estén comprendidos en el descenso, finalizarán su participación hasta el próximo torneo.

Etapa Final

Primera Fase Eliminatoria: Jugarán a un sólo partido, en cancha del mejor ubicado y sin ventaja deportiva. Se confeccionará una tabla general con los 16 equipos clasificados.

Mejor 1ro. (1) vs. Peor 8vo. (16)

Peor 1ro. (2) vs. Mejor 8vo. (15)

Mejor 2do. (3) vs. Peor 7mo. (14)

Peor 2do. (4) vs. Mejor 7mo (13)

Mejor 3ro. (5) vs. Peor 6to. (12)

Peor 3ro. (6) vs. Mejor 6to. (11)

Mejor 4to. (7) vs. Peor 5to. (10)

Peor 4to. (8) vs. Mejor 5to. (9)

Los ocho ganadores avanzan a la Segunda Fase.

Segunda Fase Eliminatoria: Jugarán a un sólo partido, en cancha del mejor ubicado y sin ventaja deportiva. Para armar los cruces, se ordenarán a los equipos del 1 al 8 teniendo en cuenta la tabla general realizada para la Fase Eliminatoria.

1ero vs. 8vo., 2do. vs. 7mo., 3ro. vs. 6to y 4to. vs. 5to.

Los ganadores avanzan a la Tercera Fase.

Tercera Fase Eliminatoria: Jugarán a un sólo partido, en cancha del mejor ubicado y sin ventaja deportiva. Para armar los cruces, se ordenarán a los equipos del 1 al 4 teniendo en cuenta la tabla general realizada para la Fase Eliminatoria.

1ero vs 4to y 2do vs 3ero

Los ganadores avanzan a la Cuarta Fase.

Cuarta Fase Eliminatoria: Se jugará a un sólo partido en cancha neutral y sin ventaja deportiva.

1ero vs 2do.

El ganador asciende a la Primera Nacional 2023.

FIXTURE Y REGLAMENTO

Ambos se darán a conocer en las próximas horas o comienzos de semana que viene.

PELOTA OFICIAL

Ya no será más Penalty y pasará a ser Adidas. El modelo es “Competition Argentina 21”.

SPONSOR

La empresa de colectivos Crucero del Norte se ofreció a ser el sponsor del torneo. El delegado del Club Crucero del Norte, Sr. Dardo Romero confirmó que la empresa podría realizar su aporte. Además, se buscará otros sponsors.

Fuente: Ascenso del Interior.

