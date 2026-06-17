El Fondo Educativo permitió concretar 305 obras en Bahía Blanca

El municipio de Bahía Blanca informó que el programa “Orgullo Escolar” alcanzó un hito sin precedentes: 305 obras en establecimientos educativos de la ciudad, consolidándose como una iniciativa de refacción edilicia escolar inédita en Bahía Blanca.

Orgullo Escolar surgió a partir de una decisión estratégica del intendente Federico Susbielles: destinar el 100% del Fondo Educativo a obras de infraestructura escolar. Esta determinación permitió dar respuesta a una demanda educativa y garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje para toda la comunidad educativa bahiense.

“Estamos transformando la infraestructura educativa de la ciudad y seguimos destinando el total de fondo educativo para obras escolares, tal como nos habíamos comprometido”, enfatizó el intendente Federico Susbielles en la recorrida por las obras finalizadas en la escuela Nº14, uno de los establecimientos beneficiados con el programa.

Las 305 obras comprenden trabajos de refacción, reparación y mejora en establecimientos de nivel inicial, primario y secundario del distrito. Cada intervención apunta no solo a restablecer las condiciones previas a los eventos climáticos, sino también a mejorar la calidad edilicia de cara a los desafíos futuros.

Pero además, y gracias al programa Orgullo Escolar, se concretó la construcción del Jardín de Infantes “Tierras Argentinas”, la adquisición de establecimiento CFI N° 1 y las mejoras en la infraestructura del edificio que comparten la Escuela Primaria 2, la escuela Secundaria 6 y el Instituto Avanza, con un desembolso superior a los 227 millones de pesos.

Además, en Cabildo, se concretaron obras en la Escuela Primaria N° 27 y Nº19, la Secundaria Nº 4 y el Jardín de Infantes Nº 907.

Además de las mejoras edilicias y obras de servicios básicos, el programa permitió regularizar 117 cooperadoras escolares, fortaleciendo la participación comunitaria en la gestión y mantenimiento de los establecimientos educativos, permitiendo dar respuestas más ágiles y adecuadas a la realidad de cada establecimiento, fortaleciendo además el vínculo entre el Estado municipal y las instituciones educativas.

Desde la Municipalidad de Bahía Blanca reafirmamos que la educación es una prioridad indiscutible de la gestión. Orgullo Escolar es, en ese sentido, mucho más que un programa de obras: es una declaración de compromiso con nuestros estudiantes, docentes y con toda la comunidad educativa de la ciudad.