El técnico de Argelia dice que los errores de su equipo ayudaron a Messi a marcar el triplete

El seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, dijo que los errores de su equipo facilitaron a Lionel Messi marcar el “hat-trick” que le permitió igualar el récord goleador en los Mundiales en la victoria 3-0 de Argentina en Kansas City el martes.

Messi desarmó a los norteafricanos en un inicio victorioso de la defensa del título de Argentina y, aunque Petkovic aplaudió la actuación del jugador de 38 años, dijo que sus futbolistas le dieron demasiado espacio para maniobrar.

“La clase es permanente, porque no estamos hablando de un jugador cualquiera, estamos hablando de un futbolista que ha ganado el Balón de Oro siete u ocho veces en su carrera”, dijo Petkovic.

“Por desgracia, también le dimos una oportunidad en el primer y el segundo gol, y le facilitamos marcar los goles”.

“Pero Messi, con su claridad de pensamiento en las fases cruciales del partido, puede hacer las cosas con mucha más facilidad”.

GOL ARGENTINO

Lo hizo Leo Messi a los 17 minutos del primer tiempo. Argentina 1 – 0 Argelia#Mundial2026pic.twitter.com/mSneF9czej — Corta (@somoscorta) June 17, 2026

“Tiene el privilegio de que todo el equipo de Argentina trabaja para él y lo respalda, y desde hace varios años, incluso décadas, viene haciendo cosas increíbles. Argentina hizo 10 remates hoy, y siete de esos remates fueron de Messi”.

El arquero de Argelia Luca Zidane pudo haber hecho más en el primer gol de Messi, y luego dejó suelto un remate que permitió al argentino empujar el balón para marcar su segundo tanto en el minuto 60.

Messi completó su triplete en el minuto 76 con un potente disparo después de una asistencia del suplente Nico González.

“No es mi estilo culpar a un jugador u otro, pero sí creo que cometimos demasiados errores al permitir que los jugadores de Argentina tuvieran remates libres a portería”, dijo Petkovic.

“Podemos culparnos a nosotros mismos, pero tenemos que trabajar en esto y aprender las lecciones”.

Petkovic dijo que era importante que Argelia se recuperara de cara a sus partidos restantes del Grupo J contra Jordania el 22 de junio y Austria cinco días después.

“No debemos deprimirnos demasiado por los tres goles que hemos encajado, pero tenemos que estar un poco más equilibrados”, añadió.

“Necesitamos mover el balón un poco más rápido. Y nos enfrentaremos a rivales de otro calibre, así que tendremos expectativas diferentes, pero debemos asegurarnos de que el equipo tenga esa convicción, porque sabemos que podemos hacerlo”. (Reuters)