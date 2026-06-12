El Gobierno amplió la tarifa gratuita de gas para todos los bomberos voluntarios del país

El Gobierno nacional amplió este viernes el alcance del régimen tarifario especial gratuito de gas a bomberos voluntarios.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la bonificación del 100% que ya aplicaba al gas natural por redes se extiende también al gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes y al GLP envasado -garrafas- para los cuarteles y dependencias que no tienen acceso a la red de gas natural.

La Ley 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios establece un régimen gratuito de servicios públicos para todas las entidades del sistema: cuarteles, asociaciones, federaciones y el Consejo de Federaciones.

El beneficio original cubría el gas natural por redes, pero dejaba fuera a los cuarteles ubicados en localidades rurales o sin red, que se abastecen de GLP.

La medida se adoptó a través de la Resolución 134/2026 publicada en el Boletín Oficial. Por su parte, el nuevo texto establece que las entidades usuarias de GLP envasado accederán al beneficio “conforme a las condiciones y procedimientos que determine la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética”, que deberá fijar los volúmenes máximos bonificados y contemplar “criterios de segmentación geográfica, condiciones climáticas y demás parámetros técnicos.”

La norma también actualiza el registro de referencia para acceder al beneficio: ya no se usa el registro del ex Ministerio de Justicia sino el nuevo Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios creado por el Ministerio de Seguridad en marzo de 2026.

El ENREGE queda instruido a adecuar sus procedimientos para incorporar el GLP por redes. La resolución entró en vigencia desde hoy.