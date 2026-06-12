Mundial 2026: Yamal va de compras al supermercado y no lo reconocieron

El juvenil astro español pasó desapercibido empujando su carrito en una sucursal del supermercado Walmart en Fort Oglethorpe, Georgia, a la que acudió para realizar las compras como si estuviera en casa antes del estreno mundialista de la “Roja” frente a Cabo Verde en Atlanta, el lunes por el Grupo H que completan Uruguay y Arabia Saudita

El delantero del Barcelona sí fue detectado por fotógrafos que lo inmortalizaron en el interior del local y en el estacionamiento con imágenes que publican la cadena ESPN y el “New York Post” y que lograron captarlo con sus cámaras en el momento exacto antes de que regresara a Chattanooga, en Tennessee, vecino a Georgia, donde España instaló su “búnker” mundialista.

Yamal, de 18 años y campeón de la Eurocopa celebrada en Alemania en 2024, llega con lo justo a su primer Mundial pues se recuperó de una lesión que sufrió defendiendo la casaca “azulgrana”, club con el que acaba de celebrar su tercer título en la Liga Española, además de dos Supercopas de España y de la Copa del Rey, aunque posiblemente sea preservado por el técnico Luis de la Fuente para el debut en esta Copa. (ANSA)