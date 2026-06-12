Banco cerrará su sucursal en Coronel Pringles: inquietud por clientes y empleados

El banco Macro comenzó a informar a sus clientes de Coronel Pringles el cierre de su sucursal local.

Según los correos electrónicos enviados por la entidad, la Sucursal 560 dejará de operar a partir del 22 de junio y todas las cuentas y operaciones serán transferidas automáticamente a la sucursal de Coronel Suárez, ubicada en Lamadrid 1416.

La medida genera preocupación entre vecinos y clientes debido a que cualquier trámite presencial deberá realizarse en una ciudad ubicada a unos 80 kilómetros de distancia.

Además, el cierre impacta en el plano laboral, ya que tres familias de empleados locales debieron analizar propuestas de traslado a Coronel Suárez o a Bahía Blanca para mantener sus puestos de trabajo.

Entre las principales inquietudes planteadas por la comunidad se encuentran las dificultades que podrían afrontar adultos mayores y clientes que requieren atención presencial para realizar gestiones bancarias. (Diario El Orden)