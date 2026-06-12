Presupuesto del Hospital Municipal: Susbielles destacó que “la salud pública no se recorta”

Luego de que el Concejo Deliberante aprobara el presupuesto del Hospital Municipal, el intendente Federico Susbielles señaló que la medida es “una herramienta fundamental para garantizar la atención de una demanda sanitaria que no deja de crecer”.

“En un contexto marcado por el desfinanciamiento del sistema de salud por parte del Gobierno nacional, las dificultades en el acceso a prestaciones y el aumento de personas que recurren al sistema público, Bahía Blanca redobla su compromiso con el cuidado de la comunidad”, expresó.

“Mientras el Hospital Municipal registra un 40% más de egresos y los centros de salud incrementan sus atenciones, en Bahía Blanca el Hospital Municipal no se toca y la salud pública no se recorta”, agregó el jefe comunal.