Mundial 2026: un narco peruano fue arrestado por “mascotas” de la Copa

La pasión por el fútbol y la fiebre mundialista le jugaron una mala pasada a un traficante minorista de drogas peruano fanático de este deporte que fue arrestado en el barrio limeño de Las Flores por un grupo de policías enfundados en disfraces de Clutch y Maple, las mascotas de la Copa del Mundo que se puso en marcha el jueves.

Esa estrategia, que no es nueva, les permitió a los agentes disfrazados del águila calva que representa a Estados Unidos y del alce que simboliza a Canadá capturar sin tener que efectuar disparo alguno al delincuente que disfrutaba en su casa viendo la ceremonia de apertura de la Copa en el Estadio Azteca por televisión.

Identificado como Carlos Cabrera, de 48 años y conocido con el apodo de “Pichichi”, el hombre fue detenido e investigado por narcomenudeo en el marco de un operativo en el que se secuestraron 2.524 dosis de crack, 210 gramos de pasta de cocaína, 209 gramos de marihuana, armas de fuego y municiones.

Cabrera, según informó la policía, había cumplido dos condenas por este delito en cárceles de la capital por un total de nueve años. (ANSA)