Ecuador baja el precio de la cerveza durante el Mundial 2026

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció una reducción “de más del 20%” en el precio de venta de la cerveza y de otras bebidas mientras dure el Mundial de fútbol que acaba de comenzar, medida que será posible porque el gobierno eliminará temporalmente en ese lapso el Impuesto al Consumo (ICE) que rige para esos productos.

La medida estará vigente hasta el 19 de julio, día en el que se jugará la gran final de la Copa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, que organiza el torneo junto con México y Canadá.

Ecuador, entrenado por el argentino Sebastián Beccacece, iniciará su quinta participación mundialista el domingo frente a Costa de Marfil en Filadelfia, por un Grupo E que completan la tetracampeona mundial Alemania y la debutante Curazao. (ANSA)