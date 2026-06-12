La mayoría de los comercios de Bahía Blanca no abrirá durante el feriado del 15 de junio

La Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca y la Cámara de Comercio de Bahía Blanca informaron que la mayoría de los comercios y empresas de la ciudad permanecerá cerrada durante el feriado del próximo lunes 15 de junio.

La conclusión surge de un sondeo de opinión realizado entre establecimientos comerciales y empresas locales para conocer la modalidad de atención prevista para esa jornada.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayor parte de los consultados optará por no abrir sus puertas durante el feriado.