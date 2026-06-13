Dos aprehendidos y un arma secuestrada tras un operativo en Fuerte Argentino al 600

La Policía aprehendió a dos hombres este sábado en inmediaciones de Fuerte Argentino al 600, en el marco de un procedimiento iniciado tras una confrontación entre varias personas.

Según se informó, luego de identificar a los involucrados, algunos de ellos alertaron sobre la presencia de un hombre armado, lo que motivó una rápida intervención policial.

En el lugar fue aprehendido Alejandro Tomás Morales, de 23 años.

Durante el procedimiento también se secuestró una Bersa Thunder 9 Pro con un cargador colocado y 15 municiones. El arma no registraba impedimentos legales, aunque su portación no estaba autorizada.

Asimismo, fue identificado Agustín Ezequiel Jara, de 22 años.

Posteriormente, a partir de imágenes aportadas por el CEUM, los investigadores determinaron que habría facilitado el acceso al arma al abrir la puerta de su vehículo, por lo que se dispuso su aprehensión por el delito de encubrimiento.

Durante el operativo también fue resguardado un menor de 13 años, quien luego fue entregado a su familia conforme a los protocolos vigentes.

La causa fue caratulada como portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento, con intervención de la fiscalía N°15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.