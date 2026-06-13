Detuvieron a un hombre acusado de intentar robarle la cartera a una mujer

La Policía detuvo a Miguel Ángel Parra, de 37 años, acusado de intentar sustraer la cartera de una mujer en la vía pública.

El procedimiento se concretó luego de un alerta y del seguimiento realizado por operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), que permitió localizar al sospechoso en la intersección de Holdich y Vieytes.

Según la investigación, momentos antes Parra habría intentado robar la cartera de una mujer de 62 años en la esquina de Juan Molina y Vieytes. Durante el hecho se produjo un forcejeo con la víctima, aunque el acusado no logró concretar el robo.

Tras un operativo policial y con apoyo de las cámaras de monitoreo urbano, el hombre fue interceptado y trasladado a la Comisaría Segunda.

La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa, con intervención de la fiscalía N°15 de Flagrancia del Departamento Judicial Bahía Blanca.