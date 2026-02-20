Juzgarán a una exconsejera escolar por falso testimonio agravado

Los días 24, 25 y 26 de febrero el Tribunal Oral Criminal Nº 1 realizará el juicio oral y público para analizar la conducta de Fiorella Belén Damiani por el delito de falso testimonio agravado por darse en causa criminal en perjuicio de dos inculpados.

El fiscal Mauricio Del Cero representará a la fiscalía en la causa que se inició en el año 2017 tras una denuncia por abuso sexual con acceso carnal radicada por Damiani en la cual señalaba a dos personas que, más tarde, fueron detenidas.

La denunciante ratificó lo que había denunciado en tres oportunidades en sede fiscal y realizó una ampliación de los hechos.

En el año 2021, con los imputados ya privados de su libertad, se le recibió nueva declaración en sede fiscal donde Damiani mantuvo lo denunciado y en el acto se le exhibieron videos obtenidos de los teléfonos celulares de los acusados, donde la mujer confirmó ser la persona que se observa y dijo que el fragmento donde fue violada no estaba en esas grabaciones.

Tras el análisis de las pruebas incorporadas, la fiscalía solicitó la libertad de los acusados, el sobreseimiento de los mismos y la concurrencia del delito de falso testimonio agravado por parte de Damiani, por lo que se solicitó su detención y, si bien más tarde fue excarcelada, la causa se elevó a juicio para que los hechos sean analizados en debate oral y público.