viernes, febrero 20, 2026
Melconian duda que a mitad de año la inflación comience con cero, como anticipó el presidente Milei

De La Bahía Noticias

El economista Carlos Melconian puso en duda la promesa de Javier Milei de que a mitad de año la inflación comience con cero.

Además, advirtió sobre la continua compra de dólares por parte de los argentinos a pesar de un tipo de cambio planchado este verano.

“Salto [inflacionario] no va a haber. La tendencia hacia arriba la llamamos a 2,8%, pero escapar no se va a escapar, entra en un terreno resbaladizo donde le va a costar bajar. Estos son procesos largos. No debería ser una conversación de blanco o negro. Ir de 300% [anual] a 30% es un éxito, ir de 30% a un dígito anual va a ser muy complicado, muy. Yo no perdería crédito en la palabra diciendo que vamos a cero coma y todo eso”, analizó el extitular del Banco Nación.

En diálogo con radio Mitre, aseguró que a mitad de año el IPC mensual no va a comenzar con un cero, pero luego consideró: “La inflación va a colapsar. Este es un modelo ortodoxo, clásico, tradicional, que hace que se mantenga la inflación a raya. No es un plan de estabilización que tiene una baja tortuosa”.

