Melconian duda que a mitad de año la inflación comience con cero, como anticipó el presidente Milei

El economista Carlos Melconian puso en duda la promesa de Javier Milei de que a mitad de año la inflación comience con cero.

Además, advirtió sobre la continua compra de dólares por parte de los argentinos a pesar de un tipo de cambio planchado este verano.

“Salto [inflacionario] no va a haber. La tendencia hacia arriba la llamamos a 2,8%, pero escapar no se va a escapar, entra en un terreno resbaladizo donde le va a costar bajar. Estos son procesos largos. No debería ser una conversación de blanco o negro. Ir de 300% [anual] a 30% es un éxito, ir de 30% a un dígito anual va a ser muy complicado, muy. Yo no perdería crédito en la palabra diciendo que vamos a cero coma y todo eso”, analizó el extitular del Banco Nación.

En diálogo con radio Mitre, aseguró que a mitad de año el IPC mensual no va a comenzar con un cero, pero luego consideró: “La inflación va a colapsar. Este es un modelo ortodoxo, clásico, tradicional, que hace que se mantenga la inflación a raya. No es un plan de estabilización que tiene una baja tortuosa”.