Aumentan las jubilaciones en marzo: cómo quedan la mínima y la máxima

El Gobierno nacional dispuso un nuevo incremento en los haberes jubilatorios que regirá desde marzo, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero.

La decisión quedó formalizada en la Resolución 38/2026, publicada en el Boletín Oficial por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida se encuadra en el esquema de movilidad previsional vigente, que establece ajustes mensuales en función del índice de inflación difundido por el INDEC.

Con este aumento, el haber mínimo del sistema previsional se ubicará en $369.600, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.487.063.

Desde el 1° de marzo también se actualizarán las bases imponibles del sistema: la mínima quedará en $124.481 y la máxima en $4.045.590, según lo dispuesto por el organismo previsional.

En cuanto a las prestaciones que componen el ingreso de los jubilados, la Prestación Básica Universal (PBU) pasará a ser de $169.075.

A su vez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) -destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los años de aportes requeridos- se fijó en $295.680.

Para febrero de 2026, la jubilación mínima es de $369.600, a la que se suma un bono extraordinario de $70.000.

