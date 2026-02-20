viernes, febrero 20, 2026
Locales

Algunos sectores de Villa Mitre están sin energía: el comunicado de la prestataria

De La Bahía Noticias

Varias cuadras del barrio de Villa Mitre permanecían sin energía eléctrica desde anoche, informaron varios vecinos del lugar a DE LA BAHÍA.

“Desde anoche, a las 22, estamos sin luz en la primera cuadra de Remedios de Escalada”, señaló Adrián. “Barrio Obrero, sin luz de anoche a las 22”, explicó Vera. En tanto, Facundo contó que no tenía luz desde la medianoche en Parera al 100.

Desde la empresa EDES se informó que el corte “se debe a un inconveniente en un transformador” cuya solución “no se pudo solucionar durante la noche”.

“Una cuadrilla particular está trabajando en la solución y se estima su normalización dentro de las próximas tres horas”, expresó un vocero de la prestataria.

