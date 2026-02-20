El Gobierno nacional celebró la aprobación de la reforma laboral en Diputados

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente calificó a la ley de modernización laboral aprobada esta madrugada por la Cámara de Diputados como “una de las reformas estructurales que Javier Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.

“La aprobación de la ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”, enumeró el texto compartido en la red social X.

“Los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica monetaria y fiscal. Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso”, agregaron.