Concejal de LLA destacó la reforma laboral: “Más empleo registrado”

De La Bahía Noticias

El concejal de La Libertad Avanza, Mauro Reyes, destacó la aprobación de la reforma laboral ocurrida esta madrugada en la Cámara de Diputados y consideró que “es un paso más para actualizar una ley vital para los argentinos”.

El edil consideró que la nueva legislación implica “más empleo registrado, menos impuestos y mayor libertad”.

A través de un posteo en la red X, Reyes señaló que es “toda de él” en referencia al presidente Javier Milei.

