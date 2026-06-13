Cómo funcionarán los servicios durante el feriado del lunes

El próximo lunes, feriado nacional con motivo de conmemorarse el 205º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, fallecido el 17 de junio de 1821, los servicios en Bahía Blanca se cumplirán del siguiente modo:

Transporte público:

Las líneas circularán con frecuencias de domingo. Consultas en www.gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos:

Se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma habitual.

Hospital Municipal:

De 8 a 19 funcionaran los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio:

La administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).

Estacionamiento medido y pago:

No se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales:

Sin atención al público.