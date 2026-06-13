Un adolescente siciliano recuerda la fecha exacta de cada acontecimiento de su vida

Tiene apenas 15 años y posee una capacidad extraordinaria: recuerda con precisión la fecha de prácticamente todos los acontecimientos de su vida.

l adolescente, oriundo de Sicilia, es el caso más joven documentado en el mundo de hipermnesia o hipermemoria autobiográfica, según un estudio publicado en la revista científica Cortex por investigadores de la Universidad de Perugia y de la Universidad Sapienza de Roma.

“Se trata del individuo más joven identificado en el mundo con hipertimesia, o hipermemoria autobiográfica”, explicó a ANSA Valerio Santangelo, de la Universidad de Perugia.

“Es el primer caso documentado en este grupo etario. Hasta ahora solo existían relatos anecdóticos sobre la aparición de esta capacidad durante la adolescencia, pero nunca una demostración objetiva a una edad tan temprana”, añadió.

Los investigadores conocieron al joven cuando tenía trece años, tras una observación realizada por su madre sobre sus sorprendentes capacidades de memoria.

Durante una serie de pruebas, el adolescente demostró poder recordar con exactitud fechas, días de la semana y detalles específicos de acontecimientos personales, escolares y públicos relacionados con sus intereses.

Entre otras cosas, fue capaz de identificar la fecha exacta de evaluaciones realizadas en clase, actividades escolares concretas, el inicio de temporadas de programas de televisión que seguía habitualmente y el día preciso en que fueron tomadas fotografías de viajes o vacaciones, incluso cuando esos hechos habían ocurrido varios años antes.

Según los autores, el caso sugiere por primera vez que la hipermemoria puede manifestarse ya en la primera adolescencia, mucho antes de lo que planteaban los modelos tradicionales sobre el desarrollo de la memoria autobiográfica, que sitúan su maduración en etapas más avanzadas de la adolescencia.

El hallazgo abre nuevas preguntas sobre el desarrollo neurológico y podría indicar una trayectoria de maduración cerebral más temprana y atípica en las personas con esta condición.

Los investigadores continuarán estudiando al adolescente durante los próximos años y prevén realizar exámenes complementarios, como resonancias magnéticas, para determinar si existen marcadores cerebrales específicos asociados a la hipermemoria. (ANSA).