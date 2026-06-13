El Pentágono divulga nuevos archivos sobre ovnis, sin pruebas de vida

El Pentágono publicó más de 50 archivos antes clasificados sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI) y reiteró el viernes que los incluidos siguen “sin resolución”.

Los archivos, divulgados por orden de la administración de Donald Trump, incluyen informes del FBI, la CIA, la NASA, el Departamento de Defensa y otras agencias federales. Según el Pentágono, se trata de casos que permanecen sin resolución definitiva y cuya naturaleza no ha podido ser determinada por las autoridades.

Entre los documentos figura un memorando reciente de junio de 2026 en el que un agente federal relata haber observado en 2023 un objeto volador en el oeste de Estados Unidos que describió como similar al “auto volador de Harry Potter”. El expediente incluye recreaciones realizadas mediante inteligencia artificial a partir del testimonio del observador.

Otro de los informes describe el avistamiento, en octubre de 2024, de una fuente luminosa suspendida sobre un estanque en el noreste de Estados Unidos. También aparecen casos registrados en África, como un presunto OVNI observado en 2008 cerca del aeropuerto internacional de Harare, en Zimbabwe, donde testigos reportaron haces de luz emanando del objeto.

Sin embargo, varios documentos reiteran la posición histórica del gobierno estadounidense. “El gobierno de Estados Unidos no tiene conocimiento de evidencias que respalden la existencia de tecnología extraterrestre”, señala uno de los informes citados en el archivo.

Entre los papeles más llamativos figura una nota interna de la CIA fechada en 1958, en la que un funcionario admite que ciertos registros relacionados con supuestos mensajes provenientes del espacio habían sido destruidos por la agencia encargada de evaluarlos, alimentando las teorías de quienes sostienen que el gobierno ocultó información durante décadas.

Los archivos también revelan que la CIA reunió en 1952 y 1953 un panel científico para analizar el fenómeno de los “platillos voladores”. El grupo concluyó que no representaban una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense, aunque recomendó una política oficial destinada a desacreditar las versiones más sensacionalistas y reducir el misterio en torno a los avistamientos.

Entre los expedientes históricos figura además un estudio militar de 1946 sobre los denominados “platillos voladores”, que examinó más de 200 incidentes reportados. El informe señalaba que aproximadamente el 20% de los casos había sido explicado y que no existían evidencias que vincularan los fenómenos observados con actividades de gobiernos extranjeros.

Aunque la nueva publicación amplía considerablemente el material disponible para investigadores y aficionados al fenómeno OVNI, los documentos no ofrecen pruebas definitivas de visitas extraterrestres ni de tecnologías de origen no humano, una conclusión que probablemente decepcione a quienes esperaban revelaciones más contundentes. (ANSA)