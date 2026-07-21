El Gobierno defendió la difusión del reclamo por Malvinas en el Mundial

El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó la repercusión internacional que tuvo el reclamo argentino por las Islas Malvinas durante el partido frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial y sostuvo que el torneo permitió volver a instalar el tema en la agenda global.

“Valoro la visibilización que obtuvo el tema Malvinas en el entorno del Mundial. Si ustedes ven ahora las búsquedas del tema Malvinas, se ha incrementado muchísimo”, sentenció.

En ese sentido, el funcionario consideró que la exposición generada durante la competencia deportiva permitió que el reclamo de soberanía llegara a personas que hasta ahora desconocían el conflicto.

“Creo que una parte del mundo que desconocía el tema hoy se enteró de que este reclamo existe. Los argentinos pudimos volver a poner el tema sobre la mesa”, puntualizó.

Ravier también buscó desactivar las críticas dirigidas hacia la Selección por la difusión del reclamo y remarcó que la postura oficial no apunta contra el plantel. “El Gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores”, sentenció.