Presentaron ofertas para ampliar y remodelar el Centro de Salud de General Cerri

En el marco de un plan de obras para General Cerri, se realizó la apertura de ofertas para la remodelación y ampliación del Centro de Salud Antonio Menghini, un proyecto que será financiado por Transportadora de Gas del Sur (TGS), informó el municipio de Bahía Blanca.

La intervención tendrá un plazo de ejecución de un año e incluirá la construcción de 277 metros cuadrados cubiertos y 72 metros cuadrados semicubiertos.

El proyecto prevé la incorporación de una nueva guardia médica con cinco camas de atención, de las cuales dos estarán destinadas a shock room y tres a observación.

Además, contará con una nueva sala de espera, un consultorio para demanda espontánea y sanitarios para el personal, pacientes y personas con discapacidad.