La semana que viene se entrega el “Premio Natty Petrosino 2026”

El lunes 27 de julio, a las 9, se realizará una ceremonia a los efectos de otorgar el “Premio Natty Petrosino a la labor social solidaria en el partido de Bahía Blanca”.

La distinción, creada por Ordenanza N° 20.784, reconoce a aquella persona humana, o jurídica sin fines de lucro, que se destaque por su ayuda desinteresada a la comunidad.

En esta quinta edición, el jurado fue integrado por la presidente del HCD, Gisela Caputo; el intendente Federico Susbielles; la secretaria de Políticas Sociales del Municipio, Romina Pires; y los concejales Fabiana Úngaro (Juntos); Carlos Alonso (La Libertad Avanza); Emiliano Álvarez Porte (Pro); Cecilia Borelli (Somos Bahía); Franca Grippo (Alianza La Libertad Avanza); Jazmín Lafitte (Fuerza Patria)

Durante el período de postulaciones, los bahienses tuvieron la posibilidad de hacer sus presentaciones y fundamentar a quién y por qué querían que se entregue el premio.

Al finalizar dicho período, se recibieron notas de distintos vecinos, los cuales postularon a:

1.- Jardín de Infantes N°905 “Constancio Vigil” de Ingeniero White.

2.- Cecilia Durán – Merendero Desde el Alma, Barrio Stella Maris

3.- Centro de Rehabilitación y Biblioteca “Luis Braile”

4.- Martha Beatriz Arribas – Biblioteca Pajarita de Papel

5.- María Laura Barberio – Coordinadora del Apostolado de Louerdes

6.- Liliana Caspe – Fundadora y Coordinadora de la ONG Contá Conmigo

7.- Ana Inés Zanconi

8.- ONG Nutrirnos Más

9.-Asociación Civil Taller Protegido y Centro de Día Santa Rita

10.- ONG Sonrisas – Presidente Pablo Orden

11.- Club Dublin