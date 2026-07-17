El Gobierno flexibilizó el régimen de envíos postales para facilitar exportaciones e importaciones

El Gobierno anunció nuevas facilidades para que las PyMEs puedan exportar e importar mediante el régimen de envíos postales, a través del Decreto 604/2026. Entre los principales cambios, se eliminó el límite de valor para las exportaciones comerciales por vía postal, con el objetivo de que más pequeñas y medianas empresas puedan vender sus productos al exterior con menos trabas burocráticas.

“Desde hoy, las PyMEs podrán exportar sus productos al exterior mediante servicios de courrier, una herramienta que hasta ahora no tenían disponible. Menos trabas para venderle al mundo”, publicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, a través de un posteo en su cuenta de x.

Además, en las importaciones para uso personal, los envíos postales de hasta US$400 quedarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco operaciones por año y por persona.

La medida también habilita que el operador postal represente automáticamente al destinatario ante la Aduana y busca unificar el régimen vigente, ampliar la competencia y facilitar el comercio internacional. (Diario Clarín)