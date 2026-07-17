viernes, julio 17, 2026
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Sismo de 7,4 grados impacta el sureste mexicano y parte de Centroamérica

De La Bahía 915

Un sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter tuvo su epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, sacudiendo la mañana de hoy viernes a las 08:48 hora local (14:48 GMT) el sureste de México y varios países de Centroamérica, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México.

Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales ni daños materiales de consideración. Las autoridades han instado a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada a través de canales institucionales.

De acuerdo con el reporte del SSN, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y ha generado varias réplicas significativas con magnitudes de entre 5,2 y 6,5 Richter.

El sismo fue particularmente sentido en los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche y Tabasco, así como en Guatemala y El Salvador. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, comentó en la red social X que el movimiento se percibió con intensidad moderada en su territorio.

Las corporaciones de Protección Civil activaron de inmediato protocolos de revisión y monitoreo para identificar posibles afectaciones y proteger a la población, según informó el propio gobernador.

Asimismo, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas anunció a través de X que personal de las secretarías municipales se encuentra realizando recorridos de monitoreo en diversas regiones del estado para detectar posibles daños.

En los estados vecinos de Tabasco y Campeche, la percepción del sismo fue ligera, según reportes de las autoridades de Protección Civil.

En la capital guatemalteca, el temblor llevó a la evacuación preventiva de numerosos edificios, con trabajadores y ciudadanos saliendo de oficinas, comercios y otros inmuebles mientras las autoridades verificaban la situación.

El movimiento también se sintió en la capital de El Salvador y otras áreas del país, donde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales descartó la posibilidad de un tsunami.

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