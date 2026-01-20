El Gobierno le ofreció ayuda a Chile en medio de los incendios forestales

El Gobierno argentino puso a disposición su colaboración para enfrentar los incendios forestales que afectan al sur de Chile. “Hemos ofrecido ayuda, tal como ellos lo hicieron con nosotros durante los incendios en la Patagonia”, expresó el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X.

Quirno confirmó que mantiene comunicación directa con el gobierno chileno y que sigue de cerca la evolución de la emergencia. “Acompañaremos los esfuerzos para que se supere cuanto antes”, agregó.

La publicación del canciller se enmarca en el comunicado oficial difundido este martes por la Cancillería argentina, que manifestó su solidaridad con el pueblo chileno y envió condolencias “a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas por esta emergencia”.

El texto oficial recordó que, en reciprocidad por la asistencia brindada por Chile durante los incendios en Chubut, Argentina ofreció apoyo a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

“Ambos países mantienen mecanismos permanentes de coordinación y cooperación en gestión del riesgo y respuesta ante emergencias, lo que permite agilizar el intercambio de información técnica y la asistencia operativa requerida”, señaló el comunicado.

Hasta el momento, las autoridades chilenas confirmaron al menos 19 víctimas fatales. Además, los incendios ya consumieron 20.000 hectáreas, provocaron la evacuación de 50.000 personas y redujeron a escombros cerca de 325 viviendas.