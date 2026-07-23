El Gobierno nacional asegura que “el salario real está empezando a ganarle a la inflación”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que “el salario real está empezando a ganarle a la inflación” y vaticinó que “la gente lo irá sintiendo poco a poco”.

En una entrevista con el stream Cuentas Claras, el portavoz insistió que el objetivo del Gobierno es llegar a “una inflación de un dígito anual”, y sostuvo que no harán una versión del “plan platita” para intentar ganar la elección en 2027.

“Si querés decir si vamos a poner un plan platita para generar algún artificio de consumo de corto plazo y ganar la elección lo niego terminantemente”, dijo Ravier.