jueves, julio 23, 2026
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El Gobierno nacional asegura que “el salario real está empezando a ganarle a la inflación”

De La Bahía 915

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que “el salario real está empezando a ganarle a la inflación” y vaticinó que “la gente lo irá sintiendo poco a poco”.

En una entrevista con el stream Cuentas Claras, el portavoz insistió que el objetivo del Gobierno es llegar a “una inflación de un dígito anual”, y sostuvo que no harán una versión del “plan platita” para intentar ganar la elección en 2027.

“Si querés decir si vamos a poner un plan platita para generar algún artificio de consumo de corto plazo y ganar la elección lo niego terminantemente”, dijo Ravier.

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