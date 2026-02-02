El Gobierno nacional incorporó a Santa Cruz a las provincias afectadas por el fuego

El Gobierno nacional amplió la emergencia ígnea e incorporó a Santa Cruz a las provincias afectadas por el fuego.

La medida se tomó a raíz de los incendios forestales registrados en distintos puntos del territorio santacruceño, especialmente en el Parque Nacional Los Glaciares.

Se declaró zona de desastre a las zonas afectadas y se dispuso la intervención de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Además, se transfirieron casi $ 130 mil millones a los Bomberos Voluntarios para que puedan reequiparse y hacer frente al desastre.