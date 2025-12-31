miércoles, diciembre 31, 2025
El Gobierno prorroga hasta 2026 la alícuota cero para exportaciones de acero y aluminio

De La Bahía Noticias

El Gobierno nacional prorrogó la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) a 0% para mercaderías de aluminio y acero exportadas a países con aranceles de importación superiores al 45%.

Esta medida se extiende hasta el 31 de marzo de 2026, con el objetivo de mitigar el impacto del proteccionismo internacional sobre la competitividad de las exportaciones argentinas en estos sectores estratégicos.

La normativa busca proteger el empleo y el valor agregado en la industria nacional y afecta directamente a los exportadores de aluminio y acero.

La intervención del Congreso se contempla en la Ley N° 26.122, que regula los decretos delegados.

