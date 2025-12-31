El intendente anunció que avanza la construcción de los nuevos centros comunitarios

El intendente Federico Susbielles anunció que avanza la construcción de los nuevos centros comunitarios.

El jefe comunal recorrió ayer “las obras del espacio de integración sociourbana pensados para el encuentro, la recreación, los talleres y la atención para toda la comunidad de Más Barrios y Tierras Argentinas“.

Susbielles agradeció “el compromiso” del gobernador Axel Kicillof y “la gestión compartida con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana”.

“Seguimos adelante generando infraestructura donde nunca la hubo“, agregó.