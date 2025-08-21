jueves, agosto 21, 2025
El Gobierno provincial incrementó las jubilaciones y las pensiones

De La Bahía Noticias

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estableció un incremento en el haber mínimo total de las jubilaciones y pensiones contributivas a partir del 1° de abril de 2025.

El nuevo monto será de $230.000, con un haber previsional mínimo fijado en $138.000 y una compensación especial complementaria de $92.000.

El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires es el encargado de implementar estas medidas.

