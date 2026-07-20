El Gobierno redefine su agenda legislativa y prioriza la reforma electoral y el Presupuesto 2027

Luego de un primer semestre en el que no logró convertir en ley los principales proyectos enviados al Congreso, el Gobierno nacional redefine su estrategia parlamentaria para la segunda mitad del año.

La agenda del oficialismo estará centrada en tres ejes: la reforma político-electoral, el tratamiento del Presupuesto 2027 y un paquete de iniciativas económicas con el que el presidente Javier Milei busca consolidar la estabilidad financiera de cara al proceso electoral.

Uno de los principales objetivos será retomar el debate por la reforma electoral, que permanece frenada en el Senado desde abril. La Libertad Avanza impulsará nuevamente la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las próximas elecciones presidenciales.

En caso de no reunir los votos necesarios para avanzar con la eliminación definitiva, el oficialismo evaluará una alternativa similar a la aplicada en 2025: suspender las PASO de manera transitoria.