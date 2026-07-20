Los senadores cobrarán un aumento del 6,64% y sus dietas superarán los $12 millones en agosto

Los senadores nacionales percibirán un aumento acumulado del 6,64% en sus dietas, que se abonará en tres tramos como consecuencia del último acuerdo paritario alcanzado para los empleados del Congreso.

Con esta actualización, los ingresos de los integrantes de la Cámara alta superarán los 12 millones de pesos brutos mensuales a partir de agosto.

La suba se suma al incremento del 12,5% otorgado entre marzo y mayo de este año, por lo que las dietas acumularán una mejora del 19,97% en 2026, por encima de la inflación acumulada hasta el momento.

El incremento responde al mecanismo aprobado por el Senado en abril de 2024, cuando la Cámara alta resolvió vincular las dietas de los legisladores a los salarios de los empleados del Poder Legislativo mediante el sistema de módulos, en reemplazo del esquema de monto fijo vigente hasta entonces.