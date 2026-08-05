El Hospital Municipal incorporó consultorios de telemedicina en el sector de guardia médica

En el marco del plan de modernización y optimización del sistema de salud local, la Municipalidad de Bahía Blanca y el Hospital Municipal, pusieron este lunes en funcionamiento dos consultorios de teleconsulta en el sector de la guardia médica.

Esta novedosa iniciativa busca descomprimir de manera estratégica la demanda de atención presencial en el sector de emergencias, agilizando los tiempos de espera y garantizando una respuesta oportuna para los pacientes con síntomas o cuadros leves.

Características del nuevo servicio

Atención ágil para cuadros leves: Son dos boxes que permiten que los pacientes que ingresan a la guardia con patologías de menor complejidad sean derivados a este consultorio dotado con tecnología de telemedicina, recibiendo atención médica inmediata de forma virtual pero dentro del mismo recinto hospitalario.

Integración al sistema: Funciona en coordinación directa con el equipo médico presencial del hospital, asegurando que ante cualquier complicación el paciente sea derivado al circuito tradicional de guardia.

Este nuevo espacio físico complementa y potencia el servicio de telemedicina municipal, el cual lleva 10 meses de funcionamiento ininterrumpido. Actualmente, esta red cuenta con 15 profesionales de la salud capacitados y disponibles para atender de forma remota.

Acceso universal e itinerante: Cualquier vecino o vecina puede realizar su consulta online desde su celular o computadora, sin salir de su casa, a través de la aplicación MiBahía.

Con la incorporación de este flamante consultorio en el Hospital Municipal, el Municipio ratifica su compromiso de brindar un servicio de salud público, moderno, accesible y eficiente para toda la comunidad bahiense.