miércoles, agosto 5, 2026
Locales

Incorporan teleconsultas para pacientes con casos leves en la guardia del Hospital Municipal

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles informó que “a poco más de 10 meses de la puesta en marcha del servicio de Telemedicina, se incorporó una nueva herramienta para la atención de pacientes que ingresen a la guardia del Hospital Municipal con casos leves”.

Según detalló, quienes presenten situaciones de baja complejidad podrán realizar una teleconsulta desde consultorios especialmente acondicionados.

“Seguimos incorporando innovación para brindar un sistema de salud más eficiente y cercano para todos los vecinos”, agregó el jefe comunal.

Comentarios

You May Also Like

Detención de Campos: “Es un sujeto peligroso para la sociedad”

De La Bahía Noticias

Banca 25: vecinos requirieron la puesta en marcha de la Mesa del Agua

De La Bahía Noticias

Un hombre fue detenido en Bahía Blanca por tenencia de marihuana

De La Bahía Noticias