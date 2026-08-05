Incorporan teleconsultas para pacientes con casos leves en la guardia del Hospital Municipal
El intendente Federico Susbielles informó que “a poco más de 10 meses de la puesta en marcha del servicio de Telemedicina, se incorporó una nueva herramienta para la atención de pacientes que ingresen a la guardia del Hospital Municipal con casos leves”.
Según detalló, quienes presenten situaciones de baja complejidad podrán realizar una teleconsulta desde consultorios especialmente acondicionados.
“Seguimos incorporando innovación para brindar un sistema de salud más eficiente y cercano para todos los vecinos”, agregó el jefe comunal.
Innovamos para cuidar tu salud.
Hace poco más de 10 meses pusimos en marcha el servicio de Telemedicina.
Ahora sumamos una nueva herramienta para una atención más eficiente.
Los pacientes que ingresen a la guardia con casos leves podrán realizar una teleconsulta desde… pic.twitter.com/lhOrLFbTmH
— Federico Susbielles (@fsusbielles) August 5, 2026