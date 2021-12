El inesperado llamado que recibió Julieta Prandi del hijo de su ex

Julieta Prandi sigue esperando respuestas por parte de la Justicia. La modelo y conductora contó en más de una oportunidad el calvario que vive con su exmarido Claudio Contardi y reclamaba poder hablar y ser escuchada.

Con el Juez García Lázaro ya fuera de la causa, asumió Marcela Silvia Rama. Y en las últimas horas se supo que se resolvió anular el bozal legal que obligaba a Julieta a abonar una multa de 50 mil pesos si hablaba públicamente de la denuncia que realizó.

En la resolución se destaca que Prandi es una “figura pública, actriz y conductora con exposición laboral” por lo que la imposición del bozal legal “implicaría la restricción o anulación lisa y llana del derecho a la libertad de expresión volcado en medios de comunicación, es decir, afectación a la libertad de expresión y prensa de la Sra. Prandi, en el entendimiento que las personas públicas son en sí mismas productoras de contenidos y no sólo los medios masivos de comunicación”.

Además se explica por qué “lo requerido implicaría lisa y llanamente censurar a una figura pública”.

Se refirió a esta novedad: “Primero quiero aclarar que el juez se haya ido de la causa, no quiere decir que yo ya tenga asegurado alguna medida por parte de la Justicia. No tuve ninguna noticia. Hasta febrero no habrá ninguna novedad”, comenzó diciendo.

Y añadió: “Sí sucedió lo del bozal legal. El padre de mis hijos quería hacerme pagar la multa de 50 mil pesos por hablar en los medios y el Juzgado Número 5 le respondió que yo era comunicadora y figura pública, y que no podía sancionar mi libertad de expresión, o sea se lo denegaron. Esto de casualidad cayó en otro Juzgado y era algo de hace mucho tiempo”.

Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi después de ser víctima de todo tipo de violencia y abuso, la modelo expresó que lleva tres años de lucha en la Justicia y un calvario de una década y media.

Por otro lado, la animadora le contó en exclusivo a este medio que recibió hace unos días un llamado inesperado del hijo de su ex donde le hizo otra jugada macabra: “Me pasó algo muy curioso después de la entrevista con Alejandro Fantino, recibí mensajes y llamados del hijo de mi ex, Ezequiel Matías Contardi, que es la persona que se apoderó y se quedó con mi departamento”.

“Ese departamento está en posesión de él y jamás me pagó un peso. Primero me escribió diciendo que me lo quería devolver y yo realmente estaba muy sorprendida y muy desconfiada a su vez. No estaba muy convencida que era esa la intención. Me hizo juntar con los abogados y estábamos por avanzar, y hace dos días me dijo que no me lo iba a devolver. Me dice que lo que quiera hacer con su papá que lo haga, pero que no me lo iba a devolver. Me dice que es suyo el departamento y yo le digo que sabe muy bien que no es su departamento. Ese departamento fue el primero que me compré con mi trabajo y esfuerzo y fue parte de la primera estafa de su papá. Me dice que él no me obligó a firmar, pero yo firmé porque no pensaba que después lo iban a poner en nombre de otra persona. Pero nunca le regalé mi departamento a él”, detalló Prandi sobre la inentendible actitud del joven.

Luego, agregó: “Me pidió que no lo nombre más y yo lo voy a seguir nombrando todas las veces que me dé las ganas porque él es tan ladrón como su papá. Se quedó con un departamento que no le corresponde. Me hace perder el tiempo ahora diciendo que me lo iba a devolver y cuatro días más tarde me dice que no me lo devolverá. Tengo los mensajes, las llamadas y las pruebas porque esto va a seguir en la Justicia. Es una psicopatía permanente, ya no sé cómo llamarlo. Sentí que me lo volvieron a robar, pensé que había cambiado algo en él, pero no”, cerró Prandi, afligida por lo sucedido.

Van a hacer 3 años desde que Julieta Prandi pudo salir del infierno que vivía con Claudio Contardi, su marido y padre de sus hijos Mateo y Rocco. Con el correr del tiempo la modelo y conductora pudo sacar a la luz los habituales episodios de violencia física y psicológica a los que este hombre la sometía. Así como también de qué manera la estafó, quedándose con todo el dinero que ella producía fruto de su trabajo, hasta la manera en que le sacó su departamento de soltera entre muchas otras cosas. (Primicias ya)

Comentarios

comentarios