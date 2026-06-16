miércoles, junio 17, 2026
DestacadasLocales

El intendente anunció que comienza la construcción del Jardín de Infantes Nº 936

De La Bahía 915

El intendente Federico Susbielles anunció este martes que “comenzará la construcción del tan esperado Jardín de Infantes N° 936”.

Se trata de “una obra histórica para toda la comunidad que durante muchos años soñó con hacer realidad este proyecto”, expresó el jefe comunal.

Luego de señalar que es “una gran noticia para Villa Floresta”, Susbielles remarcó que “gracias a la decisión de destinar el 100% del Fondo Educativo a obras de infraestructura, ya licitamos y adjudicamos la construcción del nuevo edificio, que demandará una inversión de 1.368 millones de pesos”.

Comentarios

You May Also Like

Ayude sobre el caso Pera: "Debe haber una sanción grave"

De La Bahía Noticias

Suspenden recompensas para buscar a represores de la dictadura que están prófugos: dos son de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

Rey Saravia: "La explosión en Dow fue de nivel dos y no se puede dejar pasar"

De La Bahía Noticias