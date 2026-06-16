El intendente anunció que comienza la construcción del Jardín de Infantes Nº 936

El intendente Federico Susbielles anunció este martes que “comenzará la construcción del tan esperado Jardín de Infantes N° 936”.

Se trata de “una obra histórica para toda la comunidad que durante muchos años soñó con hacer realidad este proyecto”, expresó el jefe comunal.

Luego de señalar que es “una gran noticia para Villa Floresta”, Susbielles remarcó que “gracias a la decisión de destinar el 100% del Fondo Educativo a obras de infraestructura, ya licitamos y adjudicamos la construcción del nuevo edificio, que demandará una inversión de 1.368 millones de pesos”.