Mbappé se convierte en el máximo goleador de la historia de Francia con sus dos goles en el Mundial

El capitán Kylian Mbappé se convirtió el martes en el máximo goleador de la historia de Francia tras marcar un doblete frente a Senegal, superando así la marca de 57 goles que ostentaba Olivier Giroud.

En el partido inaugural de Francia en el Mundial, disputado en el New York New Jersey Stadium, Mbappé marcó su primer gol en el minuto 66 y anotó su gol internacional número 58 en el tiempo de descuento de la segunda parte.

Francia se despertó tras una primera parte lenta el martes y venció a Senegal por 3-1 en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, tras un doblete de Kylian Mbappé, logrando así un comienzo perfecto en su camino en el Mundial.

Aunque los africanos habían parecido el equipo más fuerte en la primera parte del partido del Grupo I, la segunda mitad fue otra historia, ya que la clase francesa acabó marcando la diferencia.

Como era de esperar, fue Mbappé, el capitán de Francia, quien rompió el empate, superando la defensa senegalesa en el minuto 66 para marcar su gol 57 con la selección, igualando así el récord que ostentaba Olivier Giroud.

El suplente Bradley Barcola anotó el segundo para Francia, y Mbappé batió el récord de Giroud con el gol 58 con la selección francesa gracias a un potente disparo desde fuera del área en el tiempo de descuento, segundos después del tanto de honor de Ibrahim Mbaye para Senegal.