El intendente de Monte Hermoso ratificó el modelo de gestión basado en la autonomía económica
El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, ratificó su modelo de gestión basado en la autonomía económica y en un Estado con rol dinamizador.
Durante su discurso, el jefe comunal realizó un balance de la gestión y planteó los ejes para 2026, con foco en la modernización y el desarrollo urbano.
Arranz sostuvo que la confianza es la base del modelo de ciudad y señaló que Monte Hermoso crece a un ritmo del 2,5 por ciento anual, superando ampliamente el promedio de décadas anteriores.
También habló del fortalecimiento al tejido social a través de la inversión de más de 750 millones de pesos al desarrollo del deporte y la cultura; de la asistencia directa que de 2024 a 2025 se incrementó en un 110%.
Arranz describió al Estado Municipal como “dinamizador de la economía y facilitador” con programas como el Habitar MH y Mejoramientos Habitacionales que “inyectaron empleo y movimiento económico a la ciudad” sumado a eventos y desgravaciones para nuevos emprendimientos, entre otros.
“Ante la adversidad, este municipio no retrocedió; se transformó en el escudo de sus vecinos”, enfatizó, destacando también que el equipamiento propio permitió un ahorro operativo de 600 millones de pesos, por ejemplo.