Advierten al Gobierno nacional sobre posibles sanciones a La Fraternidad y UTA

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, conducida por Stephen Cotton, envió una carta formal al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la que expresó su preocupación por las posibles sanciones contra sindicatos del transporte en Argentina.

En la misiva, la federación sindical internacional reclamó al Gobierno que respete la libertad sindical ante eventuales medidas contra los gremios La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA), por su participación en el paro nacional convocado el 19 de febrero por la Confederación General del Trabajo (CGT).