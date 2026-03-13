viernes, marzo 13, 2026
Nacionales

Advierten al Gobierno nacional sobre posibles sanciones a La Fraternidad y UTA

De La Bahía Noticias

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, conducida por Stephen Cotton, envió una carta formal al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la que expresó su preocupación por las posibles sanciones contra sindicatos del transporte en Argentina.

En la misiva, la federación sindical internacional reclamó al Gobierno que respete la libertad sindical ante eventuales medidas contra los gremios La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA), por su participación en el paro nacional convocado el 19 de febrero por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Comentarios

You May Also Like

La propagación de incendios en Parque Nacional Los Alerces es más lenta, pero siguen combatiendo las llamas

De La Bahía Noticias

Diego Milito volvió a Racing, el club que lo vio nacer

De La Bahía Noticias

La Justicia rechazó la excarcelación del hombre vinculado con la organización terrorista Estado Islámico

Debora Pedreira