Desde el PRO reclaman bajar impuestos en Argentina

El diputado nacional y dirigente del PRO, Fernando de Andreis, aseguró que “es imperioso bajar impuestos” y aseguró que el gobierno de Javier Milei se “afanó” muchas de las banderas del partido amarillo, pero aclaró que trabajan “para que eso sea temporal”.

“Nos preocupa que no estén bajando los impuestos a la velocidad que nos gustaría. Con esto, no estoy pretendiendo marcarle la cancha ni correr a nadie, pero es imperioso bajar impuestos”, enfatizó el dirigente macrista.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Amanecer, De Andreis argumentó que la reforma fiscal debe ser mucho más profunda y que existe un “espacio de mejora muy grande” en materia de presión tributaria.

“En la reforma laboral, el impuesto a la ganancia entró al Senado con creo que un 25% terminó saliendo de vuelta en 35%. Eso tiene que bajar. Los impuestos provinciales, los impuestos municipales, las tasas, el famoso costo argentino”, detalló el legislador.